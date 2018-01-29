Российский торгпред рассказал, за счет чего Польша сокращает закупки газа

ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Польша сокращает объем закупок природного газ в России в основном за счет реверса российского же газа из Германии, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Польше Владимир Нефедов.
"Произошло это, прежде всего, за счет реверсных поставок российского же газа из Германии, в меньшей степени – за счет поставок сжиженного природного газа из Катара, Норвегии и США", — пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что по предварительным оценкам, в минувшем году импорт российского газа в Польшу составил до 10 миллиардов кубометров.
Контракт на поставку российского газа в Польшу истекает в 2022 году. Варшава считает действующий в настоящее время контракт невыгодным. С польской стороны часто звучат обещания полностью отказаться от российского газа после 2022 года. Недавно министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский заявлял, что обсуждать новый газовый контракт с Россией пока слишком рано.
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