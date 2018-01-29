Российский торгпред рассказал, за счет чего Польша сокращает закупки газа

ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Польша сокращает объем закупок природного газ в России в основном за счет реверса российского же газа из Германии, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Польше Владимир Нефедов.

Он уточнил, что в прошлом году физический объем экспорта российского природного газа в Польшу несколько снизился. По информации польской нефтегазовой компании PGNIG, за первые три квартала 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года поставки природного газа из России снизились примерно на 8%, а их доля в общем объеме импорта этого товара упала с 90 до 71%.

"Произошло это, прежде всего, за счет реверсных поставок российского же газа из Германии, в меньшей степени – за счет поставок сжиженного природного газа из Катара, Норвегии и США", — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что по предварительным оценкам, в минувшем году импорт российского газа в Польшу составил до 10 миллиардов кубометров.

При этом он не опасается того, что Польша может отказаться от российского газа. "Даже польские политики осознают невозможность полного отказа от российского газа, тем более в скором времени. Сначала им нужно построить – с третьей попытки – газопровод Baltic Pipe для доставки газа с норвежского шельфа, увеличить мощности газопорта в Свиноуйсьце, а затем и посчитать, насколько дешевле будет покупать трубопроводный газ из России", — сказал Нефедов.

Контракт на поставку российского газа в Польшу истекает в 2022 году. Варшава считает действующий в настоящее время контракт невыгодным. С польской стороны часто звучат обещания полностью отказаться от российского газа после 2022 года. Недавно министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский заявлял, что обсуждать новый газовый контракт с Россией пока слишком рано.

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