Экспорт российского угля в Польшу увеличился на треть в 2017 году

ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Экспорт российского угля в Польшу увеличился примерно на треть в 2017 году и занимает примерно 40% частного сектора, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Польше Владимир Нефедов.

"В минувшем году экспорт российского угля в Польшу, по предварительным оценкам, вырос примерно на треть — более чем до 6,7 миллиона тонн при внутренней добыче в 66 миллионов тонн", — сказал Нефедов.

Он пояснил, что Польша закупает уголь в России потому, что относительно доступные залежи качественного угля в Польше истощаются, себестоимость добычи растет, а экологические требования ужесточаются. Соответственно, повышается конкурентоспособность более дешевых и качественных российских углей.

Несмотря на это, в Польше не прекращаются попытки всячески ограничивать его импорт. "То вводятся жесткие требования по сортировке, то всерьез обсуждаются идея о введении некоего экологического налога для российских поставщиков. К тому же, энергетическим компаниям с государственным участием вменено в обязанность приобретать только польский уголь. При этом именно российский уголь преподносится как фактор угрозы интересам польских шахтеров", — рассказал российский торгпред. В результате главной нишей российского угля остается отопление в частном секторе, где он занимает около 40%, отметил он.

При этом недавние обвинения в адрес Польши со стороны Украины в том, что та покупает через Россию уголь из Донбасса, собеседник агентства характеризует как излишне раздутые. "Это сугубо медийный всплеск. Отдельные польские СМИ попытались раздуть данную тему, но реакции официальных лиц, насколько мне известно, не последовало", — сказал Нефедов.

"Очевидно, что масштаб якобы выявленных поставок настолько ничтожен, что не стоит потраченных чернил и бумаги. Многие польские журналисты хорошо натренированы "делать стойку" при словах "Донбасс", "Россия", "уголь", а уж от сочетания этих слов они совсем перевозбуждаются, тем более, если можно хоть как-то бросить тень на импорт российского угля", — добавил он.

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