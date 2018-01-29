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Экономика

Переход банкинга в онлайн произойдет через 10-20 лет, считают эксперты

08:4229.01.2018
02061
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкБанковская карта. Архивное фотоБанковская карта. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Переход всего банкинга в онлайн-пространство произойдет уже через 10-20 лет, считают большинство (42%) опрошенных банком "Хоум Кредит" экспертов.

Герман Греф. Архивное фото
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Еще 33% респондентов считают, что банкинг перейдет в онлайн через 5-10 лет. Более долгий срок в 20-30 лет назвали 14% опрошенных, а еще 5% ожидают такие изменения не раньше чем через 30-40 лет. Около 6% респондентов полагают, что полный переход банкинга в онлайн-пространство "нереален".

"Наиболее оптимальным решением, по мнению 92% респондентов, станет коллаборация традиционных банков с существующими высокотехнологичными компаниями: как показал опрос, разработка банками собственных финтех-инструментов не является рабочей стратегией по мнению 100% опрошенных экспертов. Основная причина, как отмечают эксперты, заключается в нехватке качественных кадров, а также консервативности подхода ряда руководителей", — говорится в результатах исследования.

Отрыв во внедрении финтехнологий в банках развитых и развивающихся стран, согласно опросу, в настоящее время умеренный, так полагают 58% опрошенных. Большинство респондентов (48%) считают, что США через 10 лет будут лидером и будут задавать курс в области финтеха, однако через 50 лет лидером может стать Китай (37%). В России развитие финтеха идет в соответствии с мировыми тенденциями, уверены 65% респондентов.

Значительная часть респондентов отметила необходимость легализации криптовалюты по всему миру. При этом многие респонденты указали на нестабильность криптовалюты и не видят смысла в интеграции биткоина и его аналогов в оффлайн-банкинг. Искусственный интеллект, напротив, будет, по мнению опрошенных (83%), играть "очень важную" роль в финтех-продуктах через 10-15 лет. Роботы в будущем смогут частично заменить работу брокеров и аналитиков (так полагают 52% респондентов).

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© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Россия движется в фарватере развития всех мировых технологических трендов: банковский сектор – не исключение. Я солидарен с мнением экспертов, действительно, переход всей отрасли в онлайн-сферу – вопрос времени, и тут, как говорится, кто не успел – тот опоздал. Необходимо уже сейчас готовить кадровую базу, отлаживать диджитал процессы, идти в ногу с финтехом. В краткосрочном периоде это будет непросто, но только такой подход позволит достичь синергии и выйти на новый уровень", — приводятся в исследовании слова председателя правления банка "Хоум Кредит" Юрия Андресова.

Опрос "Финтех и Банки: технологическое будущее классических финансовых структур" проводился банком "Хоум Кредит" при участии Ассоциации менеджеров России (АМР). В нем приняли участие эксперты в области финтеха из банковской, образовательной сферы, телекоммуникаций и IT-подразделений крупного бизнеса.

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