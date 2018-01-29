ЛОНДОН, 28 янв – РИА Новости, Мария Табак. Президент США Дональд Трамп пообещал, что после Brexit США станут для Британии "великим торговым партнером".

"Мы знаем, что вы ограничены двухлетним сроком (до выхода Британии из ЕС в марте 2019 года – ред.),.. но мы заключим с Великобританией соглашение. Мы будем для вас великим торговым партнером", — сказал он в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Ожидается, что договоренность с Брюсселем относительно переходного периода для имплементации условий соглашения по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза будет достигнута до конца марта