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Экономика

Доллар без слабительного. Трамп пытается сделать его снова великим

08:0029.01.2018
017007
© РИА Новости / Михаил КутузовПерейти в фотобанкДоллары СШАДоллары США
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. Президент США Дональд Трамп поставил перед собой и всей Америкой задачу укрепить позиции доллара в мире. Он желает видеть американскую валюту сильной. А пока курс доллара по отношению к ведущим мировым валютам падает: с 2017 года индекс USDX опустился более чем на 10 процентов. Как Трамп пытается сделать доллар снова великим — в материале РИА Новости.

Своя рука владыка

Объективные предпосылки для укрепления доллара сегодня созданы, уверен Дональд Трамп. По его словам, американская валюта должна укрепляться в связи с позитивной ситуацией в экономике США. "Доллар будет сильнее и сильнее. Я хочу, чтобы он был сильным", — подчеркнул президент.

Впрочем, согласованной позиции по этому вопросу у экономических властей США, похоже, нет. Глава американского Минфина Стивен Мнучин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сказал, что слабый доллар выгоден экономике страны.

"Очевидно, что ослабление доллара хорошо для нас, поскольку благоприятствует торговле", — подчеркнул министр. И добавил, что краткосрочная динамика национальной валюты не вызывает у него опасений.

Другое дело — долгосрочные перспективы. Здесь Мнучин солидарен со своим президентом. "Сила доллара — отражение силы американской экономики и того факта, что он был, есть и будет резервной валютой номер один", — отметил глава Минфина.

Однако хозяин Белого дома убежден в том, что сильный доллар нужен Америке уже сегодня, и потому требует принятия срочных мер. Во многом именно этим продиктовано его решение поставить во главе Федеральной резервной системы (ФРС) своего человека — Джерома Пауэлла.

В послужном списке протеже Трампа — работа в коммерческих банках и в Минфине в качестве замминистра. С 2012 года Пауэлл входит в совет управляющих ФРС. 24 января сенат утвердил его назначение, и в феврале он приступит к исполнению обязанностей глава ФРС.

© AP Photo / Lee Jin-manПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп
© AP Photo / Lee Jin-man
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп

Сакральные жертвы

Доллару "прописали слабительное" в 2007 году. Тогдашний глава ФРС Бен Бернанке в качестве антикризисной меры поддержки экономики приступил к политике "количественного смягчения", постепенно понижая процентную ставку, от которой во многом и зависит курс национальной валюты.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
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В декабре 2008-го ставка снизилась до 0,25 процента и сохраняла такое рекордно низкое значение семь лет. Игру на повышение начала Джанет Йеллен, возглавившая ФРС в 2014 году. С ее подачи в декабре 2015-го ставку повысили до 0,5 процента, спустя год — до 0,75 процента, весной 2017-го — до 1 процента, а летом — до 1,25 процента.

Против дальнейшего повышения Йеллен возражала, считая, что это может спровоцировать экономический кризис. Пауэлл таких рисков не видит. Поэтому принципиальные решения, от которых зависит курс доллара, могут быть приняты достаточно быстро.

У экспертов нет единого мнения о том, навредит или нет американской экономике предстоящее усиление доллара. Более того, они усматривают противоречия между словами и делами президента США.

Аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков напомнил, что в целом политику Трампа называют проинфляционной. И слабый доллар будет полезен, когда американские компании начнут возвращать производственные мощности на территорию США.

"Президенты, как показывает практика, не очень разбираются в этих вопросах. На самом деле сильный доллар не выгоден США, поскольку конкурентоспособность американских товаров и услуг снизится", — отметил главный научный сотрудник Института США и Канады Михаил Портной.

Президент США Дональд Трамп пожимает руку Джерому Пауэллу в Белом доме. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Американский сенат утвердил нового главу ФРС

С другой стороны, доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб убежден, что экономика США получила все преференции от слабого доллара, и эта страница истории может быть перевернута.

"Финансовые власти Америки постараются укрепить национальную валюту. Только сильный доллар сможет восстановить свои позиции в международных расчетах и в качестве мировой резервной валюты", — сказал эксперт.

© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Герб Федеральной резервной системы США

 

Скованные одной цепью

Кроме того, между мировыми ценами на нефть и динамикой доллара традиционно существует обратная корреляция. Это связано с тем, что сырье покупают и продают в основном за американскую валюту, соответственно, при ослаблении доллара баррель дорожает, при усилении — дешевеет.

Дожимная компрессорная станция на нефтегазовом месторождении. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нефть будет дорожать. Когда мы этому порадуемся

Поэтому установка Трампа на укрепление доллара рано или поздно отразится на стоимости черного золота. Однако произойдет это не сразу, говорит Твердохлеб. Повышение ставки ФРС даст эффект в течение полутора-двух месяцев.

"В ближайшее время колебание курса доллара к другим валютам возможно в пределах трех-пяти процентов. Цены на нефть сохранят стабильность. Оснований для резкого ослабления рубля я не вижу", — отметил он.

Напомним, в базовом прогнозе Минфина России на 2018 год заложена средняя цена на нефть марки Urals в 43,8 доллара за баррель, а средний курс американской валюты — 64,7 рублей за доллар. При этом в конце прошлой недели "американец" опустился ниже психологической отметки в 56 рублей, а нефть закрепилась на рубеже в 70 долларов за баррель.

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