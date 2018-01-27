МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и Парк высоких технологий Белоруссии планируют заключить соглашения по развитию криптоиндустрии в стране, сообщил РИА Новости президент РАКИБ Юрий Припачкин.

"Мы вчера в рамках переговоров с Белоруссией договорились о заключении соглашения между РАКИБ и Парком высоких технологий. Логика соглашения следующая — мы выступаем партнерами в части организации индустрии, подготовке нормативной законодательной базы белорусской с учетом опыта и проблем сферы в целом. РАКИБ впоследствии будет выступать одним из центров экспертизы по привлечению российских проектов", — сообщил он.

Проект соглашения пока не готов и разрабатывается. Соглашение будет подписано с директоров Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который призван создать благоприятные условия для развития в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний. Документ должен вступить в силу в конце марта. В качестве основной экспериментальной площадки для реализации пилотных проектов по операциям с криптовалютами определен Парк высоких технологий.