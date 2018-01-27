Дворкович считает, что после форума в Давосе его участники сблизят позиции

СКОЛКОВО, 27 янв — РИА Новости. Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе подтвердил возможности для открытого общения между странами, компаниями, сближения разных позиций, при этом не менее важен ПМЭФ, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович журналистам.
"Мы ездим в Давос, чтобы завязать новые контакты, чтобы подтвердить старые связи, чтобы объяснить нашу позицию, рассказать о наших планах, послушать о других", — отметил он.
"Считаем, что не менее важной площадкой является и Петербургский международный экономический форум, прежде всего для глобального бизнеса, для обсуждения глобальных экономических пробоем. А в Давосе — больше политиков, больше руководителей самых разных стран, которые имеют возможность провести переговоры и неформально пообщаться", — подчеркнул Дворкович.