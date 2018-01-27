Саудовская Аравия надеется на участие России в проектах по энергетике

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих надеется на участие российских компаний в проектах по возобновляемой энергетике в стране.
"Мы надеемся, что российские компании также будут принимать участие в проектах по возобновляемой энергетике", — добавил министр.
На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия обсуждает с Саудовской Аравией поставку солнечных панелей.
Между РФ и Саудовский Аравией подписано подписано соглашение о развитии сотрудничества в области энергетики.