Вашингтон заявил о поддержке Польши в вопросе "Северного потока — 2"

ВАРШАВА, 27 янв — РИА Новости. США поддерживают Польшу в противостоянии проекту "Северный поток — 2", заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в субботу в Варшаве.

По его словам, Россия может "использовать энергетический инструмент в качестве политического". Тиллерсон добавил, что США окажут содействие Польше в стремлении диверсифицировать источники поставки энергоносителей, это могут быть и поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша представила США свои критические аргументы в отношении этого проекта как усиливающего "геополитическую напряженность" в регионе. "Будем просить наших американских союзников о поддержке", — сказал он.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации программы выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.