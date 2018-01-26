Минфин рассчитывает на окончательную победу в суде по долгу Украины

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украина на слушаниях в Апелляционном суде Англии не смогла привести новых аргументов против требования России по выплате долга на 3 миллиарда долларов, поэтому Минфин РФ рассчитывает, что в ближайшие месяцы суд подтвердит решение Высокого суда Лондона о взыскании с Украины этого долга и выплате России процентов и штрафов за просрочку, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"На текущей неделе в Апелляционном суде Англии состоялись слушания по рассмотрению апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона. В ходе слушаний украинская сторона не смогла привести каких-либо новых аргументов против обоснованности требований России исполнить обязательства по еврооблигациям, а представитель компании The Law Debenture Trust Corporation, защищающей интересы России, призвал суд отклонить апелляционную жалобу Украины", — говорится в сообщении министерства.

"Ожидается, что решение по апелляции Украины будет принято Апелляционным судом Англии в ближайшие месяцы. Минфин России рассчитывает, что Апелляционный суд Англии подтвердит решение Высокого суда Лондона, вынесенное в пользу России", — отмечает Минфин.

Апелляционный суд Англии в пятницу завершил открытые слушания по делу о долге Украины перед Россией. Основным доводом, который приводил в зале суда адвокат юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan Бэнким Тэнки, представляющей интересы Украины, было утверждение, что судья Высокого суда Лондона Уильям Блэр "не в полной мере учел особенности украинского законодательства", что привело к решению в пользу России.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме 674 тысяч долларов за каждый день просрочки.