Моргулов обсудил с представителем Южной Кореи экономическое сотрудничество

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов в пятницу провел встречу с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гилем, на которой обсуждались перспективы развития экономического сотрудничества между Москвой и Сеулом, в том числе в трехстороннем формате с участием КНДР.

"26 января в МИД России состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гилем. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего развития российско-корейского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в трехстороннем (с участием КНДР) формате", — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее США ввели новые санкции в рамках противодействия ядерной и ракетной программам КНДР, которые включают санкции против 16 физических лиц, девяти юридических лиц и шести морских судов. Среди попавших под санкции — физлица и юрлица, зарегистрированные в Китае, России и Абхазии. В список попал Ким Хоу Кху — вице-консул Северной Кореи в Находке, Панг Ванг Хоу — представитель Северной Кореи во Владивостоке, Рянг Тай Чхоул — в Тюмени.