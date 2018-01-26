Орешкин оценил рейтинг России в Fitch, Moody's и S&P

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что по истечении 2018 года Россия будет обладать рейтингами инвестиционного уровня всех трех главных международных агентств — Fitch, Moody's и S&P.

"Я думаю, что в 2018 году мы увидим рейтинг Российской Федерации на инвестиционном уровне от всех трех рейтинговых агентств", — сказал Орешкин в интервью телеканалу " Россия 24 ".

В пятницу международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне Вa1.

Сейчас из "тройки" только Fitch оценивает суверенный рейтинг РФ как инвестиционный — "BBB-" с позитивным прогнозом. S&P оценивает рейтинг как "BВ+" с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории.

По мнению министра, рейтинговые агентства ранее "перестарались" в момент снижения рейтинга РФ, и сейчас стараются максимально отсрочить момент его повышения, чтобы минимально признавать свои прежние ошибки. "Сейчас они ссылаются на возможные санкции и их последствия. Но их методология заставляет их двигаться в позитивном направлении", — подчеркнул глава Минэкономразвития РФ.

По словам Орешкина, улучшению рейтингов страны способствуют улучшения экономических показателей в России, такие как низкая инфляция и возможный выход бюджета в зону профицита, позволяющий начать накопление денег в суверенных фондах.