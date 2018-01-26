Орешкин оценил обстановку на форуме в Давосе

ДАВОС, 26 янв — РИА Новости. Обстановка на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в целом благодушная, для России главным была технологичная повестка, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Для России главным в этом году была технологическая повестка, здесь мы участвовали в большом количестве дискуссий, обсуждали новые тренды в технологических решениях и, что самое главное — присоединяемся постепенно к разного рода глобальным инициативам", — подчеркнул он.
Россия договорилась, что станет партнером ВЭФ по центру четвертой промышленной революции по направлению искусственный интеллект и машинное обучение, сообщил Орешкин.
"Мы считаем, что это направление очень перспективное на ближайшие 5-10 лет, я встречался с председателем совета директоров Google Эриком Шмидтом, он сказал, что эта технология может на компаниях, в которые ее внедряют, повышать производительность труда на 10-15% и что те страны, которые активно вложатся в эти технологии, через 10-15 лет будут на ступеньку выше, чем все остальные", — заявил глава Минэкономразвития РФ.