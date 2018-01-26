Орешкин оценил обстановку на форуме в Давосе

ДАВОС, 26 янв — РИА Новости. Обстановка на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в целом благодушная, для России главным была технологичная повестка, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"В целом обстановка на форуме в этом году такая благодушная, это и уверенный рост мировой экономики, и уверенный рост мировой торговли, все это, конечно, способствует такому расслабленному состоянию", — сказал Орешкин в интервью телеканалу " Россия 24 ".

"Для России главным в этом году была технологическая повестка, здесь мы участвовали в большом количестве дискуссий, обсуждали новые тренды в технологических решениях и, что самое главное — присоединяемся постепенно к разного рода глобальным инициативам", — подчеркнул он.

Россия договорилась, что станет партнером ВЭФ по центру четвертой промышленной революции по направлению искусственный интеллект и машинное обучение, сообщил Орешкин.

"Мы считаем, что это направление очень перспективное на ближайшие 5-10 лет, я встречался с председателем совета директоров Google Эриком Шмидтом, он сказал, что эта технология может на компаниях, в которые ее внедряют, повышать производительность труда на 10-15% и что те страны, которые активно вложатся в эти технологии, через 10-15 лет будут на ступеньку выше, чем все остальные", — заявил глава Минэкономразвития РФ.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе работала организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединяет лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавляет заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.