Апелляционный суд Англии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

ЛОНДОН, 26 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. Апелляционный суд Англии завершил открытые слушания по делу о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
За пять дней открытых заседаний апелляционная инстанция ознакомилась с доводами участников процесса.
До 5 февраля суд будет рассматривать дело заочно, стороны предоставят данные, которые не успели изложить раньше. На принятие итогового решения может потребоваться до трех месяцев.
Доводы сторон
Королевский адвокат компании Law Debenture Trust Corporation Марк Ховард, представлявший интересы России, отметил, что сделка по размещению еврооблигаций проходила в рамках международного и английского права и полностью соответствует им. При этом он указал, что геополитический конфликт между двумя государствами, на который ссылается защита оппонента, — не основание для отмены решения предыдущей инстанции.
История дела
Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций — три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа — 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты.
Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.