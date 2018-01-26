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Экономика

Эксперты не исключают повышения рейтингов России от Fitch и S&P

16:2726.01.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМонеты России. Архивное фотоМонеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P могут вслед за действием Moody's повысить рейтинги России, поскольку экономика страны укрепляется, а цены на нефть продолжают расти, считает большинство опрошенных РИА Новости экспертов.

Президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Костин о прогнозе Moody's по рейтингу России: это только начало

Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу повысило прогноз суверенного рейтинга России до позитивного со стабильного, подтвердив его на уровне "Ва1". Агентство отметило снижение уязвимости страны к геополитике, а также к снижению цен на нефть. Последнего удалось добиться во многом благодаря сделке ОПЕК+.

В настоящее время агентство S&P оценивает долгосрочные рейтинги России в иностранной и национальной валютах на уровнях "BB+/BBB-", а краткосрочные рейтинги в этих валютах на уровнях "B/A-3"; прогноз по ним позитивный. Агентство Fitch оценивает долгосрочный рейтинг на уровне "ВВВ-", а краткосрочный на уровне "F3", прогноз по ним также позитивный.

Экономика растет, нефть дорожает

Рейтинговое агентство Moody's
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Аналитик о прогнозе Moody's: РФ стойко перенесла период низких цен на нефть
Эксперты отметили, что российская экономика постепенно укрепляется, а цены на нефть растут. В связи с этим решение Moody's выглядит "вполне логичным".

"Ожидать повышения рейтинга России в преддверии публикации докладов Минфина США и президентских выборов было бы чересчур оптимистично. Однако таким образом агентство создает хорошую почву для возврата РФ в инвестиционную категорию во втором полугодии", — заявил глава Sberbank Investment Research Александр Кудрин.

Директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев считает, что главной причиной улучшения прогноза по рейтингам РФ стало повышение цен на нефть. "На самом деле причина повышения прогноза проста – это рост цен на нефть. И Moody's не может игнорировать данную ситуацию. Статистика о том, что российская экономика успешно справилась с санкциями и падением цен на нефть, была известна еще год назад. Напомним, что в 2015-2016 годах падение ВВП России составило менее 3%. Мы по-прежнему полагаем, что скоро цена на нефть составит 80 долларов за баррель. В этом случае Moody`s, вероятно, поднимет рейтинг России на одну ступень, то есть до инвестиционного уровня", — сообщил он.

Нефтекачалки ОАО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь в городе Когалым
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Нефть. Опек+. Гадание на нефтяной гуще
Аналогичного мнения и директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов. "Сильное влияние на Россию оказывает состояние нефтяного рынка, и при высоких ценах на нефть, которые поддерживаются сделкой ОПЕК, российская экономика чувствует себя достаточно устойчиво. Но серьёзное снижение нефтяных цен обнажает множество структурных проблем, которые накопились за долгие годы, и поэтому в случае негативной динамики мировых цен на нефть мы увидим снижение рейтингов России", — отметил он.

"Повышение объемов экспорта российской продукции, возобновление кредитной активности и сбалансированность государственного бюджета позволяет надеяться, что экономика России начала выход из кризиса, однако восстановительный рост слишком хрупок, и может смениться очередной волной спада при изменении внешних условий", — добавил он.

Аналитик департамента по работе с инструментами с фиксированной доходностью Julius Baer Алехандро Хардзиеж указал, что "сильные фундаментальные факторы" российской экономики давно находятся в поле зрения инвесторов, поэтому улучшение прогноза не является сюрпризом. "Таким образом, мы не ожидаем большой реакции рынков на решение Moody's", — сообщил он.

Директор стратегических проектов CAF Group Валентин Островский отметил, что действие Moody's оправдано, но "несколько запоздалое". "Действительной причиной, по которой был улучшен прогноз страны – это то, что РФ постепенно становиться с каждым годом все менее подвержена влияниям на свою экономику и как следствие политику", — рассказал он.

Герб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Старший экономист по развивающимся рынкам Capital Economics Уильям Джексон (William Jackson) также считает, что экономика РФ продолжит укрепляться. "В целом, однако, мы считаем, что краткосрочные перспективы для России довольно позитивны: платежный баланс относительно силен, а инфляция низкая. Похоже, экономика ослабла в конце прошлого года, но должна укрепиться в этом году. Однако мы по-прежнему обеспокоены перспективами долгосрочного роста", — указал он. По его прогнозам, рост ВВП России в текущем году составит 2,5%, а в 2019 году — 1,8%. Инфляция в текущем году ожидается на уровне 3%, а в следующем — 3,5%.

Вслед за Moody's

Большинство экспертов полагают, что два других рейтинговых агентства — Fitch и S&P — вслед за Moody's предпримут положительное рейтинговое действие. Их прогнозы по рейтингам РФ уже позитивные, а значит, их ближайшим шагом может стать повышение рейтинга России.

"Вполне вероятно, что за повышением прогноза суверенного рейтинга от Moody's последуют аналогичные действия и со стороны Fitch и S&P", — отметил Коптелов.

Такого же положительного мнения и Островский. "Все это позволяет сделать уверенный прогноз, что другие международные рейтинговые агентства также поднимут суверенный рейтинг РФ и при сохранении текущих тенденций и отсутствии форс-мажорных факторов (война, революции, смена власти и тому подобное) рейтинг России будет улучшаться", — заявил он.

Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Аналитик рассказал, почему растут цены на нефть и чего боятся инвесторы
"Конечно, рост цен на нефть не смогут игнорировать и два других рейтинговых агентства большой тройки. Если стоимость нефти будет находиться на уровне 80 долларов за баррель, они будут просто вынуждены повысить рейтинг России. Однако он все равно останется заниженным относительно стран с близкими долговыми и макроэкономическими индикаторами. Политика всегда заставляла американские агентства вводить дисконт относительно оценки России. Всегда можно наговорить ни к чему не обязывающие вещи о политической нестабильности, вспомнив митинги несистемной оппозиции или зависимость России, прежде всего федерального бюджета, от цен на нефть", — сообщил Разуваев.

Не исключает ограничивающих факторов и Джексон. "В принципе, кажется весьма вероятным, что другие агентства могут последовать за шагом Moody's. Но я полагаю, что единственное, что может остановить их (особенно S&P) — тот факт, что повышение кредитного рейтинга позволит России вернуться на инвестиционный уровень. Они могут отсрочить из-за этого шаг до больших изменений, например, смягчения санкций или улучшения перспектив экономического роста", — рассказал он.

Менее оптимистичную точку зрения занял Кудрин. "Два других агентства — Fitch и S&P — планируют опубликовать свои отчеты по России 23 февраля, от них мы повышения рейтинга не ожидаем", — рассказал он.

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