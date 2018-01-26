Костин о прогнозе Moody's по рейтингу России: это только начало

ДАВОС, 26 янв — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что видит предпосылки для дальнейших положительных решений по суверенному рейтингу РФ.

Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу повысило прогноз суверенного рейтинга России до позитивного со стабильного, подтвердив его на уровне "Ва1". Агентство отметило снижение уязвимости страны к геополитике, а также к снижению цен на нефть. Последнего удалось добиться во многом благодаря сделке ОПЕК+.

"Правильно, это только начало!", — сказал Костин, комментируя действия агентства.

"Конечно, предпосылки все есть для этого", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки для дальнейшего улучшения рейтинга и прогнозов по нему.

В свою очередь, финансовый директор группы Герберт Моос сообщил РИА Новости, что считает такое решение международного агентства вполне закономерным.

"Я считаю, что это вполне закономерно, потому что экономика весь последний год позитивно развивалась. Я думаю, что это просто отражение того, что произошло в прошлом году, и может быть какой-то взгляд на будущее. То, что политика инфляционного таргетирования была успешной, ставки стабильны, рубль стабильный, ВВП развивается. Поэтому это просто отражение (всех этих факторов — ред.)", — сказал Моос в кулуарах Всемирного экономического форума.