Костин о прогнозе Moody's по рейтингу России: это только начало

ДАВОС, 26 янв — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что видит предпосылки для дальнейших положительных решений по суверенному рейтингу РФ.
Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу повысило прогноз суверенного рейтинга России до позитивного со стабильного, подтвердив его на уровне "Ва1". Агентство отметило снижение уязвимости страны к геополитике, а также к снижению цен на нефть. Последнего удалось добиться во многом благодаря сделке ОПЕК+.
"Правильно, это только начало!", — сказал Костин, комментируя действия агентства.
"Конечно, предпосылки все есть для этого", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки для дальнейшего улучшения рейтинга и прогнозов по нему.
В свою очередь, финансовый директор группы Герберт Моос сообщил РИА Новости, что считает такое решение международного агентства вполне закономерным.