Неточная слежка: эксперты раскритиковали идею отслеживания майнеров

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Идея отслеживания майнеров в России по энергопотреблению не вызвала поддержки у участников рынка. Главный вопрос — как власти поймут по счетам потребителей, что они добывают криптовалюты, а не смотрят телевизор или обогревают квартиры, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Предполагается, что появится специальная система обнаружения майнеров – по структуре потребления тока и интернет-трафика, – чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже. Для начала майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет; после каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС – не будут; что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано. Концепция пока не принята – до 1 февраля ее доработают и передадут в правительство.
Неточная слежка
Член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и сооснователь международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин полагает, что действительно вычислить майнера можно будет на горизонте от одного до трех кварталов, в зависимости от температурных условий региона.
"Кстати, если поставить в Краснодарском крае или Крыму экологически чистые солнечные батареи или ветряк, и они будут генерировать электроэнергию, то концепция Минкомсвязи останется совсем не у дела", — добавил он.
Как сообщил старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук, ловить майнеров властям будет крайне не просто. "Доказать занятие майнингом не так просто, даже если вычислить по высокому потреблению электроэнергии и интернет-трафика майнера. Если "ферма" в текущий момент выключена, то доказать, что она пять минут назад занималась майнингом, практически невозможно", — отметил он.
Сооснователь поисковой платформы на блокчейне BitClave Василий Трофимчук, в свою очередь, предположил, в каком случае можно было бы выявить майнеров.
"Выявление майнеров было бы возможным, если бы счетчики электроэнергии были подключены к интернету и логировали энергопотребление периодически, хотя бы раз в час. Так что выведение майнеров из тени, видимо, предполагается в основном за счёт налоговых каникул. Заработок майнеров связать с их энергопотреблением вообще не представляется возможным. Так как они майнят десятки разных монет, курс и сложность сетей которых постоянно меняются", — добавил он.
"На сегодняшний день, одна нормальная ферма на видеокартах, установленная в московской квартире, примерно, в пять-шесть раз окупает стоимость затраченной электроэнергии, причём, её потребляемая мощность лишь немного превышает 1кВт/ч", — добавил эксперт.
Налоговый вопрос
"Не видим смысла в налогообложении майнеров. Затраты на логистику превысят расходы, и потом — что мы хотим? Сделаться привлекательной страной и вдохнуть жизнь в свои энергетические мощности или собрать копейки и снизить привлекательность новой отрасли? Государство получит кучу косвенных преимуществ, если майнеры всего мира сюда ринуться", — заявил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.
"И зачем контролировать майнеров, в чем смысл государственной политики? Отличить поддержку работоспособности любой блокчейн-сети от генерации новых монет невозможно. Это то же самое, что пытаться налогообложить сеть интернет", — считает он.
Аналогичного мнения и экономист-обозреватель Максим Блант. "Майнинг хотят приравнять к предпринимательской деятельности, обложить налогами и создать систему отлавливания тех, кто не хочет легализоваться и платить налоги. С учетом того, что курсы криптовалют волатильны, им прибыль не гарантирована, это может многих отвратить от майнинга в России", — считает он.
Ткачук считает, что налогообложение может вынудить майнеров перейти к полной анонимности. "На наш взгляд, частный майнинг не должен облагаться налогами. В противном случае заметная доля майнеров захочет остаться анонимной", — указал он.
"Контроль над децентрализованными информационными системами изначально достаточно сложен, и поэтому нет смысла создавать очередную систему запретов, которые можно будет обойти простейшими способами, нужно разрешать майнинг, и через льготные тарифы на электроэнергию и интернет-трафик обеспечивать выход майнеров "из тени" для последующего сотрудничества с ними, а не дополнительного налогообложения", — уверен он.