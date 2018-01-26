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Экономика

Неточная слежка: эксперты раскритиковали идею отслеживания майнеров

13:1226.01.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фотоМонеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Идея отслеживания майнеров в России по энергопотреблению не вызвала поддержки у участников рынка. Главный вопрос — как власти поймут по счетам потребителей, что они добывают криптовалюты, а не смотрят телевизор или обогревают квартиры, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Монеты с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Минкомсвязь планирует искать майнеров по счетам за электричество, пишут СМИ
Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на концепцию регулирования майнинга от Минкомсвязи РФ сообщила, что ведомство планирует разрешить майнинг гражданам и компаниям, а также предоставить майнерам квоты на электроэнергию и специальный тариф, при этом выявлять их будут по счетам за электричество.

Предполагается, что появится специальная система обнаружения майнеров – по структуре потребления тока и интернет-трафика, – чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже. Для начала майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет; после каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС – не будут; что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано. Концепция пока не принята – до 1 февраля ее доработают и передадут в правительство.

Неточная слежка 

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл поддержал идею введения госконтроля за криптовалютами
Эксперты отметили, что отследить, майнит ли потребитель в своей квартире криптовалюты или скачивает серию фильмов, будет крайне не просто. "Сложно сказать, насколько реалистично эффективное внедрение мониторинга деятельности майнеров", — отметил глава департамента России и СНГ биржи криптовалют BitMEX Арлтан Колаев.

Член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и сооснователь международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин полагает, что действительно вычислить майнера можно будет на горизонте от одного до трех кварталов, в зависимости от температурных условий региона.

IX Гайдаровский форум. 16 января 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Замглавы Минфина о ситуации с майнингом: "можно делать все, что хочешь"
"Дело в том, что бабушка, у которой круглые сутки работает обогреватель с одинаковой мощностью, ничем не отличается от майнера с небольшой фермой мощностью в 1 кВт/ч. У нас не запрещено стабильное круглосуточное потребление электроэнергии и не смотря на инновационность и оригинальность идеи, а также на ее вероятную долгосрочную перспективность, не факт, что она сможет дать 100% результат с 0-вой погрешностью", — заявил Дворянкин.

"Кстати, если поставить в Краснодарском крае или Крыму экологически чистые солнечные батареи или ветряк, и они будут генерировать электроэнергию, то концепция Минкомсвязи останется совсем не у дела", — добавил он.

Как сообщил старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук, ловить майнеров властям будет крайне не просто. "Доказать занятие майнингом не так просто, даже если вычислить по высокому потреблению электроэнергии и интернет-трафика майнера. Если "ферма" в текущий момент выключена, то доказать, что она пять минут назад занималась майнингом, практически невозможно", — отметил он.

IX Гайдаровский форум. 16 января 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Замглавы Минфина о ситуации с майнингом: "можно делать все, что хочешь"
"Выявление майнеров по профилю их электропотребления и интернет- трафику будет очень сложно реализовать, ведь различить, что потребляет электричество, майнинг-ферма или бытовой обогреватель фактически невозможно, а средства частных виртуальных сетей позволяют шифровать трафик, что не позволит выделить майнеров среди множества жителей России, смотрящих видео-ролики в социальных сетях", — сообщил директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов.

Сооснователь поисковой платформы на блокчейне BitClave Василий Трофимчук, в свою очередь, предположил, в каком случае можно было бы выявить майнеров.

"Выявление майнеров было бы возможным, если бы счетчики электроэнергии были подключены к интернету и логировали энергопотребление периодически, хотя бы раз в час. Так что выведение майнеров из тени, видимо, предполагается в основном за счёт налоговых каникул. Заработок майнеров связать с их энергопотреблением вообще не представляется возможным. Так как они майнят десятки разных монет, курс и сложность сетей которых постоянно меняются", — добавил он.

Скульптура Homunculus Loxodontus Маргрит ван Брифорт
© Фото : Margriet van Breevoort
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Аналогичного мнения и главный редактор Blockchain.ru Иван Волин. "Возникает вопрос – а как будут искать? Про отслеживание потребления электроэнергии, всё, более ли менее, понятно и очевидно, но чаще всего серьёзные майнеры выбирают себе места размещения как раз на заводах и вблизи электростанций, куда, во-первых, просто так не попадёшь, а во-вторых, там реально спрятать оборудование. Поэтому, как и ранее – проблема регулирования будет касаться только очень крупных майнеров, а частный сектор будет оставаться в тени", — полагает он.

"На сегодняшний день, одна нормальная ферма на видеокартах, установленная в московской квартире, примерно, в пять-шесть раз окупает стоимость затраченной электроэнергии, причём, её потребляемая мощность лишь немного превышает 1кВт/ч", — добавил эксперт.

Налоговый вопрос 

Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эксперт считает перспективным использование электростанций для майнинга
Вопрос налогообложения майнеров вызвал недовольство у большинства участников рынка. По их словам, непонятно, как будет считаться налог с прибыли, полученной криптовалюты. Помимо этого, такой шаг может вынудить часть майнеров перейти к полной анонимности.

"Не видим смысла в налогообложении майнеров. Затраты на логистику превысят расходы, и потом — что мы хотим? Сделаться привлекательной страной и вдохнуть жизнь в свои энергетические мощности или собрать копейки и снизить привлекательность новой отрасли? Государство получит кучу косвенных преимуществ, если майнеры всего мира сюда ринуться", — заявил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

"И зачем контролировать майнеров, в чем смысл государственной политики? Отличить поддержку работоспособности любой блокчейн-сети от генерации новых монет невозможно. Это то же самое, что пытаться налогообложить сеть интернет", — считает он.

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Операция — регистрация: добытчиков криптовалют обложат налогами
Дворянкин указал на неясность с высчитыванием налога за прибыль. "Абсолютно не понятно, как считать налог с полученный криптовалюты. Во-первых, реально Минкомсвязи не сможет увидеть, что именно майнил человек, какую валюту. Для этого надо еще декларировать свои кошельки, а тут — точно можно сделать так, что ничего никто не увидит при соблюдении формальных правил. Во-вторых, криптовалюты крайне волатильны. Как будет высчитываться налогооблагаемая база с актива, который за год вырос в 10 раз, а потом за месяц упал в 2 раза?", — отметил он.

Аналогичного мнения и экономист-обозреватель Максим Блант. "Майнинг хотят приравнять к предпринимательской деятельности, обложить налогами и создать систему отлавливания тех, кто не хочет легализоваться и платить налоги. С учетом того, что курсы криптовалют волатильны, им прибыль не гарантирована, это может многих отвратить от майнинга в России", — считает он.

Ткачук считает, что налогообложение может вынудить майнеров перейти к полной анонимности. "На наш взгляд, частный майнинг не должен облагаться налогами. В противном случае заметная доля майнеров захочет остаться анонимной", — указал он.

Экономика
© Fotolia / Jakub Krechowicz
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Как отметил Коптелов, даже налоговые каникулы сроком на два года не приведут к выходу майнеров из тени. "Как и в случае с самозанятыми, которых за время действия соответствующей инициативы вышло "из тени" менее 1000 человек, несмотря на активное освещение государством всех преимуществ", — привел он пример.

"Контроль над децентрализованными информационными системами изначально достаточно сложен, и поэтому нет смысла создавать очередную систему запретов, которые можно будет обойти простейшими способами, нужно разрешать майнинг, и через льготные тарифы на электроэнергию и интернет-трафик обеспечивать выход майнеров "из тени" для последующего сотрудничества с ними, а не дополнительного налогообложения", — уверен он.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Ё-клмн... у нас в стране еще не весь реальный бизнес могут вывести из тени, а уже замахнулись на виртуалов ))
Возможно, какие-то крупные фермы промышленного масштаба легализуются и будут платить, но ловить мелкоту - дохлый номер.
13:21
26.01.2018
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