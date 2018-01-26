Эр-Рияд продолжит сотрудничество со странами вне ОПЕК после 2018 года

ДАВОС (Швейцария), 26 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Саудовская Аравия намерена продолжать сотрудничество со странами, не входящими в ОПЕК, и после 2018 года, рассчитывает, что выход из сделки по сокращению добычи будет постепенным, заявил РИА Новости министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

"В конце года мы поймем, что надо делать. Но мы определенно хотим продолжать сотрудничество со странами вне ОПЕК. Это ключевая вещь. Будь то обмен информацией и разговоры о том, думаем ли мы о росте поставок и спроса, или оставляем уровень добычи", — сказал он.

"Мы также должны думать о том, как выходить из 2018 года. И сделать это постепенно, а не рывком", — добавил министр.