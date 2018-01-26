Кабмин одобрил проекты об ответственности за нарушения в недропользовании

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроекты об усилении административной ответственности за правонарушения в сфере недропользования и приняло решение внести их в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров в пятницу.

"В целях ликвидации правового пробела, оптимизации и создания прозрачного регулирования в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов предлагается установить уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутных территориях по аналогии с федеральными законами "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" и "О континентальном шельфе Российской Федерации"", — говорится в сообщении.

Документы, в частности, предлагают установить административную ответственность за правонарушения, связанные с отказом от выполнения требований закона по предупреждению и ликвидации разливов нефти. Помимо этого, к таким нарушениям документы предлагают отнести отказ от предоставления информации о мероприятиях по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Ответственность будет также наступать за предоставление недостоверных сведений или за отказ от выполнения требований органов власти, осуществляющих государственный экологический надзор.

Законопроекты рассмотрены и одобрены 25 декабря 2017 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.