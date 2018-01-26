В Госдуме назвали сообщения о перевозках угля из КНДР через Россию "уткой"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Информация о том, что Северная Корея перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, — "утка", призванная опорочить МИД, заявил депутат Госдумы Алексей Корниенко.

"Это же все проверяемое. Да, можно не увидеть это морем, как переправляется. Но тем не менее те же американские спутники и западноевропейские висят над Азиатско-Тихоокеанским регионом, точечно прослеживаются все пути следования из КНДР… Я считаю, это чистой воды ложь", — отметил Корниенко в беседе с РИА Новости.

Цель этой лжи, считает политик, в очередной раз обвинить Москву в непоследовательности решений, которые озвучил МИД, и "опорочить" российское внешнеполитическое ведомство.

Уголь из КНДР

Накануне Рейтер со ссылкой на неназванные разведывательные источники в Западной Европе сообщило, что Северная Корея перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию — вероятно, в нарушение санкций ООН. Отмечалось, что в таких перевозках могли участвовать и китайские суда.

Согласно заявлениям агентства, КНДР по меньшей мере три раза после введения ограничений переправляла уголь в Находку и Холмск. Там топливо грузили на судна, которые перевозили его в Южную Корею или Японию.

В Пекине заявили, что им ничего не известно о китайских судах, которые могли бы участвовать в подобных перевозках. Также в Китае подчеркнули, что строго придерживаются решений ООН по санкциям против КНДР.

Санкции против Пхеньяна

В августе прошлого года, после очередных ракетных испытаний Северной Кореи, Совет Безопасности ООН принял резолюцию номер 2371, расширяющую санкции против КНДР. Полное выполнение ограничений на треть сократит ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов.

Резолюция, в частности, предусматривает запрет на импорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, а также замораживание счетов Банка внешней торговли страны.

В МИД не раз подчеркивали, что Россия строго соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна.

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