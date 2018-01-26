В Госдуме назвали сообщения о перевозках угля из КНДР через Россию "уткой"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Информация о том, что Северная Корея перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, — "утка", призванная опорочить МИД, заявил депутат Госдумы Алексей Корниенко.
Цель этой лжи, считает политик, в очередной раз обвинить Москву в непоследовательности решений, которые озвучил МИД, и "опорочить" российское внешнеполитическое ведомство.
Уголь из КНДР
Согласно заявлениям агентства, КНДР по меньшей мере три раза после введения ограничений переправляла уголь в Находку и Холмск. Там топливо грузили на судна, которые перевозили его в Южную Корею или Японию.
В Пекине заявили, что им ничего не известно о китайских судах, которые могли бы участвовать в подобных перевозках. Также в Китае подчеркнули, что строго придерживаются решений ООН по санкциям против КНДР.
Санкции против Пхеньяна
Резолюция, в частности, предусматривает запрет на импорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, а также замораживание счетов Банка внешней торговли страны.
В МИД не раз подчеркивали, что Россия строго соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна.
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