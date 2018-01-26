В Кувейте оценили влияние сланцевой добычи на рынок нефти

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Прогноз роста добычи сланцевой нефти США заставил стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пересмотреть свои анализы и прогнозы по ребалансировке нефтяного рынка, отложив его до конца 2018 года, сообщил в интервью РИА Новости министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.

"Рост сланцевой нефти США — вне нашего контроля, и следовательно возможный рост добычи на 1-1,2 миллиона баррелей в день в течение 2018 года, не дает нам оснований ожидать ребалансировки рынка к середине 2018 года", — сказал министр.

Он добавил, что анализы и прогнозы ОПЕК в большей степени склоняются к ребалансировке рынка нефти ближе к концу 2018 года.

Согласно прогнозу управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), страна рассчитывают к осени 2018 года опередить Саудовскую Аравию по объемам добычи нефти, а при ее сохранении королевством на текущем уровне это может произойти даже раньше — уже в мае. По прогнозу управления, в сентябре 2018 года добыча нефти в США составит 10,08 миллиона баррелей в сутки и будет расти вплоть до 10,34 миллиона баррелей нефти в сутки к концу 2018 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.