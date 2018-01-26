ОПЕК разработает механизм постоянного сотрудничества, заявили в Кувейте

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) планирует разработать механизм постоянного сотрудничества с участниками сделки по сокращению нефтедобычи в течение 2018 года, а затем обсудить его со странами, не входящими в ОПЕК, сообщил в интервью РИА Новости министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.

"Увидев преимущества нашего сотрудничества в 2017 году, мы заинтересованы в том, чтобы страны ОПЕК и независимые производители сохраняли и развивали сотрудничество, и мы думаем, что наилучшим способом будет создание "постоянной" структуры, которая станет краеугольным камнем такого сотрудничества в будущем, если рынок вновь потребует нашего вмешательства. Это обсуждается в ОПЕК на уровне представителей, и идеи будут сформулированы в течение этого года, чтобы передать их министрам на утверждение. Потом это будет обсуждаться со странами, не входящими в ОПЕК", — объяснил ар-Рашиди.

В конце января министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что страны соглашения ОПЕК+ после истечения действия сделки о сокращении нефтедобычи, намерены раз в полгода или год проводить совместные консультации с привлечением других стран.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.