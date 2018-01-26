Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ к апрелю

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна уже на 80% выполнила свои обязательства перед Международны валютным фондом (МВФ) и рассчитывает получить очередной транш кредитования до апреля.

"Скрещиваю пальцы": до апреля у нас будет миссия и следующий транш. Мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ", — заявил Порошенко в интервью агентству Bloomberg во время визита в швейцарский Давос

Он добавил, что "правительство готово регулировать цены на газ".

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый. И.о. главы Нацбанка Яков Смолий ранее сообщил, что регулятор рассчитывает на получение от МВФ около 2 миллиардов долларов в 2018 году.

В рамках сотрудничества с МВФ на Украине происходило неоднократное повышение цены газа для населения и связанное с этим повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6879 (по текущему курсу с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз.

При этом правительство запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.