Россия планирует поставить Турции три противопожарных вертолета

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия в этом году поставит Турции три противопожарных вертолёта Ка-32А11ВС, а всего за год на экспорт будет поставлено семь таких машин, сообщает в пятницу холдинг "Вертолёты России".

Ранее в компании завяли о подписании первых контрактов на поставку этих вертолётов в Турцию и Таиланд.

"Холдинг "Вертолеты России" в 2018 году поставит иностранным заказчикам семь многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC, производство машин уже началось на Кумертауском авиационном производственном предприятии. В настоящее время на заводе уже собран и готовится к передаче турецкой компании Kaan Air первый Ка-32А11BC, вторая и третья машины будут переданы заказчику до конца года", — говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году две таких машины получит китайская компания United Helicopters, еще два Ка-32 поставят в страны Юго-Восточной Азии.

"Приятно отметить, что к традиционным операторам этой машины сегодня присоединяются и новые партнеры. Уверен, что первый опыт использования Ка-32А11BC в этих странах окажется успешным и станет основой для дальнейших поставок", – цитируется в сообщении гендиректор холдинга Андрей Богинский.

Средний многоцелевой вертолет типа Ка-32 с соосной схемой несущих винтов предназначен для специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, пожаротушения, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.

Состав противопожарного оборудования Ка-32 насчитывает более 40 различных опций. Сегодня Ка-32, в частности в модификации А11ВС, эксплуатируется в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.