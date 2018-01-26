"ОДК-Пермские моторы" поставят двигатели для летных испытаний МС-21

ПЕРМЬ, 26 янв — РИА Новости. Предприятие "ОДК-Пермские моторы" подписало с корпорацией "Иркут" договор на поставку пяти двигательных установок ПД-14 для летных испытаний самолета МС-21, сообщает в пятницу пресс-служба компании.

"АО "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации Ростех) подписало с ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) договор на поставку пяти двигательных установок ПД-14 для летных испытаний самолета МС-21", — сказано в сообщении.

Отмечается, что поставки начнутся в конце 2018 года, к этому времени двигатель ПД-14 должен получить сертификат типа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

"Начало летных испытаний самолета МС-21 с двигательными установками ПД-14 запланировано на 2019 год. Их завершение и получение сертификата типа воздушного судна МС-21 с двигателями ПД-14 планируется в 2021 году", — сказано в пресс-релизе.

По словам управляющего директора АО "ОДК-Пермские моторы" Сергея Попова, подписание контракта с Корпорацией "Иркут" является конкретным шагом к тому, что "наши двигатели поднимут в небо новейший российский лайнер".

"Завод готов обеспечить поставку ПД-14 в установленные сроки. Кроме того, в рамках договора специалисты управления поддержки заказчика "ОДК-ПМ" будут присутствовать на всех летных испытаниях для оказания своевременного технического обслуживания двигателей", — сказал Попов, слова которого приводит пресс-служба.

ПД-14 — базовый турбовентиляторный двигатель, который создается в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных.

В декабре ОДК начала в ЛИИ им. М.М. Громова (г. Жуковский, Московская обл.) третий этап летных испытаний двигателя ПД-14 в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Он проводится с участием представителей сертифицирующих органов и должен официально подтвердить итоги первых двух этапов. Параллельно продолжаются различные специальные наземные испытания ПД-14.