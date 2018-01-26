Аксенов пока не видит оснований для создания майнинг-фермы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает необходимым внимательно изучить целесообразность создания майнинг-ферм на полуострове.

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Ранее глава корпорации развития республики Олег Морозов заявил, что в Крыму может появиться площадка для майнинга криптовалюты.

"Мы ориентируемся на позицию нашего президента и Центрального банка РФ. Президент обозначил риски, которые несет использование криптовалют… Судя по заявлениям Центробанка, там пока не видят больших преимуществ от внедрения цифровых активов в российской экономике. Так что вопрос о целесообразности развития криптоплощадок в Крыму требует тщательного изучения и оценки, как возможных рисков, так и возможных выгод", — сказал в интервью РИА Новости Аксенов.

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