Представители 33 стран входят в состав учредителей фирм, работающих в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Организации и граждане 33 стран являются учредителями около 3 тысяч юридических лиц, которые зарегистрированы в Крыму, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.

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"На сегодняшний день на территории Крыма зарегистрировано около 3 тысяч юридических лиц, учредителями которых являются иностранные организации и граждане из 33 стран. В их числе Австрия, Великобритания, Кипр, Панама, Турция, ряд других государств, — сказал Аксенов. — Большой интерес к сотрудничеству проявляют итальянские бизнесмены. Кроме того, у зарубежных инвесторов есть возможность работать на полуострове, не афишируя своего присутствия в регионе. Среди таких инвесторов есть и европейцы. По понятным причинам я не буду озвучивать более конкретную информацию".

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