Силуанов надеется на улучшение суверенных рейтингов России в 2018 году

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов надеется, что стабильность в российской экономике позволит международным рейтинговым агентствам в 2018 году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги РФ.

"Всего за один год прогноз агентства Moody's по рейтингу России поднялся с "негативного" до "позитивного". Сегодня все компании "большой тройки" едины в позитивном прогнозе по рейтингам нашей страны. Надеюсь, макроэкономическая стабильность, сложившаяся в российской экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России. Все необходимые условия для этого сложились", — заявил он журналистам.

По мнению Силуанова, отрадно, что Moody's отмечает бюджетное правило как одно из основных драйверов улучшения прогноза, важнейшей структурной реформы, существенно снизившей чувствительность российской экономики к внешним шокам.

"Правило также обеспечивает прозрачность и предсказуемость основных макроэкономических показателей, формирует уникальные базовые условия, необходимые для качественного развития", — отметил он.

Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу повысило прогноз суверенного рейтинга России до позитивного со стабильного, подтвердив его на уровне "Ва1". Агентство отметило снижение уязвимости страны к геополитике, а также к снижению цен на нефть. Последнего удалось добиться во многом благодаря сделке ОПЕК+.