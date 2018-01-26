Эксперт рассказал о перспективах введения крипторубля в России

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Введение крипторубля в России преждевременно из-за осторожной политики регулятора и неотработанности технологий, заявил РИА Новости член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и сооснователь международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин.

В четверг депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепляет цифровой финансовый актив под названием крипторубль в качестве средства платежа на территории России. Соответствующие изменения закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории РФ и будут внесены в Гражданский кодекс.

"Данный законопроект противоречит позиции ЦБ и Минфина, которые не рассматривают цифровые активы, как средства платежа на территории РФ… Весьма вероятно, что в предполагаемом крипторубле есть ряд преимуществ, но, возможно, пока технологии еще не достаточно опробованы, регулятор не готов предметно рассматривать реализацию этой идеи", — сообщил он.

Эксперт отметил, что Центробанк является единственным институтом в рамках законодательства РФ, который имеет право на эмиссию финансовых активов. По его словам, "рассматривать и обсуждать" данные законодательные инициативы лучше именно сейчас, "пока законодательное поле еще чистое, чем, когда уже все будет зарегулировано".

По словам Дворянкина, крипторубль в будущем может быть востребован, если будут понятны цели его создания.

"Для того, чтобы он был востребован, надо понять — какая основная цель его использования: взаиморасчет между российскими банками или для перспективы повсеместного использования. Последнее на горизонте трех-пяти лет маловероятно, так как потребует изменения оборудования в тех же магазинах и самой экономической культуры граждан. Тем не менее, в долгосрочной перспективе, если мы пойдем по этому пути, я не исключаю, что это может стать удобнее и практичнее как гражданам и бизнесу, так и государству", — добавил он.