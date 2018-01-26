Правительство расширило границы ТОР в Якутии и Амурской области

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Приамурская" в Амурской области и "Южная Якутия" в республике Саха (Якутия), соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"В целях реализации инвестиционного проекта по строительству комбикормового завода в границы ТОР "Приамурская" включены земельные участки, расположенные на территории Тамбовского района Амурской области", — говорится в тексте постановления.

Отмечается, что это позволит организовать на Дальнем Востоке современное производство кормов на основе кукурузы и сои, создать новые рабочие места. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов до 2026 года составят 259,3 миллиона рублей.

Также расширены границы ТОР "Южная Якутия". "В целях концентрации вспомогательных ремонтных и сборочных мощностей горно-обогатительных комбинатов "Инаглинский" и "Денисовский" и строительства ремонтно-механического завода в границы ТОР "Южная Якутия" включён земельный участок, расположенный в Нерюнгринском районе республики Саха (Якутия)", — говорится в тексте документа.

Расширение ТОР в Якутии позволит построить ремонтно-механический завод в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию крупного промышленного центра глубокой переработки природных ресурсов на Дальнем Востоке.