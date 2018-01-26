РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперты рассказали о динамике цен на авиабилеты на дни ЧМ-2018

03:3426.01.2018
01761
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСимволика Чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фотоСимволика Чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские эксперты по просьбе РИА Новости оценили изменения стоимости авиаперелетов между российскими городами и из-за рубежа на период проведения матчей Чемпионата мира по футболу и выяснили, что цены меняются как в сторону повышения, так и в сторону понижения относительно среднестатистического показателя.

Пассажиры в салоне самолета. Архивное фото
© Fotolia / kasto
"Аэрофлот" оформил первый билет за пять рублей для болельщика на ЧМ-2018
Менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский отметил, что пока число бронирований авиабилетов на период проведения чемпионата в города-участники мундиаля небольшое.

"Цены при этом ведут себя по-разному. Например, в декабре, после объявления результатов жеребьевки, билеты в некоторые города, принимающие матчи чемпионата, значительно выросли. Среди них Екатеринбург, Саранск, Волгоград, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Однако в январе, когда ажиотаж после жеребьевки утих, цены по этим направлениям вернулись к ноябрьским", — предоставил свои данные он.

"В январе билеты в некоторые города даже сильно упали в цене по сравнению с ноябрем. Максимальное падение стоимости мы зафиксировали для билетов в Нижний Новгород и Казань", — сказал Хаванский.

Повышение цен

PR-директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Григорий Луговой сообщил, что согласно статистике его компании в среднем произошло подорожание билетов на даты матчей, которое составило 27,6%.

"Однако здесь необходимо сделать два важных комментария. Примерно с последней четверти 2017 года мы видим плавный рост цен на авиабилеты в целом, что рассматривается как положительная тенденция, так как авиабилеты падали в цене в течение последних нескольких лет из-за нестабильной ситуации в российских авиакомпаниях", — сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что на данный момент Россия является одной из самых дешевых стран с точки зрения авиаперелетов.

Города России. Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Владельцы сгоревшей в Ростове гостиницы намерены открыть ее до ЧМ-2018
Кроме того, Луговой сообщил, что, учитывая ажиотаж на матчи ЧМ 2018, рост стоимости авиабилетов в 27,6% является ожидаемой тенденцией, так как авиакомпании продают авиабилеты сегментами от дешевых к более дорогим, и, судя по всему, самые дешевые сегменты билетов уже выкуплены.

"В любом случае, 27,6% — это, на наш взгляд, нормальная корреляция стоимости билетов. Для примера, в дни объявления дат и мест проведения матчей билеты выросли в цене в десятки раз", — прокомментировал ситуацию он.

Снижение цен

Параллельно специалисты сервиса путешествий Туту.ру провели свой анализ изменения цен на билеты в города Чемпионата мира по футболу 2018 на период мундиаля за последние пять месяцев и выяснили, что по некоторым направлениям цены упали.

Виз зимней Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В Москве сотрудникам гостиниц проведут бесплатную вакцинацию перед ЧМ-2018
"В январе билеты по всем направлениям ЧМ-2018 показывают минимальные значения за последние пять месяцев. Например, цены на перелеты из Москвы в Саранск за последний месяц рухнули на 242% (5 349 рублей за билет в одну сторону), в Волгоград — на 193% (3 781 рубль за билет), в Екатеринбург — на 79% (5 020 рублей). Меньше всего за последний месяц снизились цены на перелеты в Москву (учитывалась средняя стоимость перелетов из любой точки мира) — всего на 4,5%", — сообщили в компании.

"Если смотреть на изменения цены за последние пять месяцев, то лидером по снижению стоимости перелета стала Казань. Стоимость билетов сюда упала на 199% (3 678 рубля), на втором месте Волгоград — минус 146%, на третьем Сочи — минус 126% (4 014 рублей). Билеты в российскую столицу потеряли в цене 22%", — приводят цифры эксперты.

Зарубежные направления

Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ФАС: завышение цен на отели ЧМ-2018 карается штрафом
Согласно данным momondo.ru, на период проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году цены на авиабилеты в Россию из других стран в настоящее время подорожали на 4% по сравнению со средней ценой в 2017 году. При этом в некоторые города-организаторы цены на данный момент находятся ниже среднего уровня. Так, в Нижний Новгород и Санкт-Петербург перелеты стоят дешевле на 11% и 12% соответственно.

"Больше всего стоимость возросла на билеты в Ростов-на-Дону (+93,4%), Волгоград (+27,1%) и Казань (+17%). Если же говорить о тройке самых популярных городов России – Москве, Сочи и Санкт-Петербурге – то добраться до столицы пока можно за аналогичные деньги, тогда как два других направления подорожали на 8,9% и 2,7% соответственно", — сообщила представитель международного туристического метапоиска Ирина Рябовол.

При этом она отметила, что если смотреть отдельно по странам отправления, то динамика сильно отличается. "Так, среди интуристов наиболее активно интересовались поездками в Россию жители Германии, США и Дании. Из первых двух стран на время ЧМ-2018 средняя стоимость авиабилета в города России уже выросла на 15,5%, 14% соответственно, а из Дании, напротив, прилететь в города-организаторы стало дешевле на 6,3%", — уточнила эксперт.

Аналитики метапоиска также зафиксировали интенсивный рост авиатарифов в города проведения чемпионата из России. Так, стоимость билетов в Екатеринбург подскочила на 63,3%, в Казань – на 54,4%, в Санкт-Петербург и Волгоград – на 47,3% и 46,7% соответственно.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена