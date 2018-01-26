Экономика России заслуживает повышения рейтинга, заявил глава РФПИ

ДАВОС, 26 янв – РИА Новости. Экономика России заслуживает повышения суверенного рейтинга, пересмотр прогноза Moody's говорит о растущем интересе инвесторов к российской экономике, сообщил в пятницу журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз суверенного рейтинга России до позитивного со стабильного. Агентство отметило снижение уязвимости страны к геополитике, а также к снижению цен на нефть. Последнего удалось добиться во многом благодаря сделке ОПЕК+.

"Позитивный прогноз Moody's отражает восстановление роста экономики России, макроэкономическую стабильность и растущий интерес инвесторов к российским активам. Немаловажную роль также сыграли стабилизация цен на нефть, достигнутая благодаря сделке ОПЕК плюс и грамотная кредитно-денежная политика, позволившая стабилизировать инфляцию", — сказал Дмитриев.

"Полагаем, что сейчас экономика России уже заслуживает не только пересмотра прогноза, но и повышения самого рейтинга", — добавил глава РФПИ.