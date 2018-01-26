Британия будет договариваться о новых торговых союзах после Brexit

ЛОНДОН, 26 янв – РИА Новости. Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис в пятницу посетит Мидлборо, где выступит с речью, как ожидается, он расскажет о планах Лондона на переходный после Brexit период.

"Участие в таможенном союзе (ред. – ЕС) не должно удерживать нас от ведения формальных переговоров или даже подписания торговых соглашений", — говорится в проекте выступления Дэвиса, в четверг поступившем в РИА Новости.

"Конечно, они (ред. – новые торговые соглашения) не вступят в силу до тех пор, пока не закончится период имплементации", — дополнил министр. По его словам, возможность подписать новые соглашения у Великобритании появилась впервые за последние 40 с лишним лет.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Ожидается, что договоренность с Брюсселем относительно переходного периода для имплементации условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС будет достигнута до конца марта.