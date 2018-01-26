Венесуэла возобновила торги валютой

МЕХИКО, 26 янв – РИА Новости. Венесуэльские власти решили возобновить торги валютой в рамках дополнительной системы DICOM, не проводившиеся с августа 2017 года, а также добавили к американскому доллару возможность для граждан и организаций приобрести евро по биржевому курсу.

О возобновлении торгов в DICOM сообщил в четверг глава ЦБ Венесуэлы Педро Мальдонадо. По информации канала Globovision, физические лица смогут продавать свои евро и доллары, а также приобретать валюту в сумме, не превышающей 420 евро в квартал, или 1680 евро в год. Для юридических лиц ограничение составляет 340 тысяч евро в месяц.

Эксперты отмечают, что введение в систему DICOM евро может быть связано с попыткой уйти от действия санкций, которые напрямую не предполагают запрета на операции с венесуэльскими гражданами, однако многие международные банки на всякий случай отказываются от проведения подобных транзакций в долларах.

При этом нововведения пока никак не повлияли на курсы "черного рынка", которые достигли в четверг отметки почти в 264 тысячи боливаров за один доллар и 330 тысяч боливаров – за один евро. В Венесуэле по-прежнему сохраняются серьезные ограничения на валютные операции.