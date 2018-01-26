Foreign Policy рассказал, что ослабит финансовое давление США

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Санкционное давление Вашингтона теряет свою силу из-за технологических изменений в финансовой системе, пишет журнал Foreign Policy.
Журнал также указывает на встревоженность Вашингтона из-за намерения Венесуэлы и России обойти санкции с помощью криптовалют. "Самое мощное финансовое оружие" США может потерять силу, причем не из-за биткоина, как это полагалось раньше, а из-за технологии, на которой основана криптовалюта — блокчейн.
Опасность технологии для Вашингтона заключается в децентрализации мировой финансовой системы.
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.