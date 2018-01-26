Дворкович провел переговоры с премьером Армении

ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Глава армянского правительства Карен Карапетян рассказал, что обсудил с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем на полях всемирного экономического форума в Давосе деятельность ЕАЭС и участие российского бизнеса в работе свободной экономической зоны в стране.
По его словам, были затронуты также перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, в частности, животноводстве.
Свободная экономическая зона (СЭЗ) "Мегри" была открыта на армяно-иранской границе 15 декабря. Сферы деятельности СЭЗ охватывают такие отрасли, как сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, торговля, перевозки, складские хозяйства, туризм. Произведенную продукцию планируется экспортировать в Иран, страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Туркмению.