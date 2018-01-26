Дворкович провел переговоры с премьером Армении

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (80)

ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Глава армянского правительства Карен Карапетян рассказал, что обсудил с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем на полях всемирного экономического форума в Давосе деятельность ЕАЭС и участие российского бизнеса в работе свободной экономической зоны в стране.

"С вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем обсудили вопросы, связанные с активным привлечением российского бизнеса и капитала в открытую на армяно-иранской границе свободную экономическую зону и деятельностью ЕАЭС", — написал Карапетян на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, были затронуты также перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, в частности, животноводстве.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) "Мегри" была открыта на армяно-иранской границе 15 декабря. Сферы деятельности СЭЗ охватывают такие отрасли, как сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, торговля, перевозки, складские хозяйства, туризм. Произведенную продукцию планируется экспортировать в Иран, страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Туркмению.