ФАС не нашла сговора компаний такси по ценам перед Новым годом в Москве

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба предварительно не нашла сговора компаний такси по ценам перед Новым годом, сообщил на брифинге в четверг глава службы Игорь Артемьев.

"Большая часть компаний, или даже все, предоставили информацию на наши запросы, анализ этой информации на предварительном этапе показал, что никаких нарушений нет", — сообщил Артемьев.

Он добавил, что "это в общем-то и понятно было, так как конкуренция на этом рынке настолько высокая, что если начинаешь хулиганить и задирать цены, то потребитель реагирует на это ногами".

"Единственное, что нас беспокоило — это сговор крупных компаний между собой, но мы не нашли сговора, надеюсь, что и не найдём, это было бы очень плохим примером и показало бы нам, что рынок способен к монополизации", — добавил глава ФАС.

Артемьев уточнил, что на рынке Москвы работает около 20 компаний такси и "достигнут хороший результат для потребителя, что цены на такси упали".