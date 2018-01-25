МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на реформирование государственного и муниципального контроля путем повышения его эффективности, снижения избыточного вмешательства в деятельность граждан и организаций.

Документ, внесенный правительством РФ, развивает существующий институт риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности, определяет перечни контрольных мероприятий, в том числе не требующих взаимодействия с проверяемыми. При этом устанавливается закрытый перечень видов федерального, регионального и муниципального контроля.

Для каждого вида контроля будет утвержден административный регламент, определяющий процедуры и перечень обязательных требований, соблюдение которых относится к предмету соответствующего вида контроля. Отдельное регулирование устанавливается для каждой из форм контрольных мероприятий: проверка, плановое обследование, мониторинг, контрольная закупка, постоянный госконтроль (надзор).

Законопроект предусматривает создание ведомственных систем управления рисками. Используя такие системы, власти при планировании и осуществлении контроля будут учитывать степень тяжести негативных последствий, которые могут наступить в результате несоблюдения организациями и гражданами обязательных требований. В результате оценки рисков объекты контроля разделяются на шесть категорий риска (классы опасности).

Предложения по доработке

Комитет обращает внимание, что проектом планируется обеспечить переход на риск-ориентированный подход с переориентацией проверок на те виды деятельности, где выше потенциальные риски для безопасности граждан. При этом будут разработаны системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, систематизированы и оптимизированы обязательные для проверки требования.

Вместе с тем у комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям есть ряд замечаний, требующий дополнительного обсуждения при подготовке законопроекта ко второму чтению. В частности, комитет предлагает уточнить используемые в законопроекте термины и привести его отдельные положения в соответствие с действующим законодательством.

В соответствии с проектом основанием для определения периодичности проведения плановых мероприятий государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении объектов такого контроля является присвоенная им категория риска (класс опасности). Причем правительство должно установить порядок проведения общественного обсуждения оценки таких рисков. Комитет обращает внимание, что из текста документа не ясно, что понимается под таким обсуждением, не определены цели и результаты его проведения.

Требуют уточнения положения законопроекта, предусматривающие только извещение органов прокуратуры о проведении внеплановой выездной проверки, проводимой в связи с необходимостью принятия неотложных мер государственного или муниципального контроля, отмечается в заключении комитета. Нуждается в корректировке и статья, регулирующая процедуру получения объяснений должностными лицам при осуществлении ими контроля.

Комитет также считает, что ежегодный сводный доклад о состоянии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля должен представляться не только в правительство РФ, но и Госдуму, региональные заксобрания и представительные органы местного самоуправления.