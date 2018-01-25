Источник: "Русал" разместит пятилетние евробонды на 500 миллионов долларов

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. "Русал" разместит пятилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью 4,85%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Компания первоначально ориентировала инвесторов на доходность около 5%, но в ходе сбора заявок снизила ориентир до 4,85-4,95%.

По последним данным, спрос инвесторов на бумаги превысил 1,5 миллиарда долларов.

"Русал" 22-24 января провел в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Гонконге, Сингапуре и Франкфурте встречи с инвесторами, посвященные размещению. Компания планировала выпустить евробонды с погашением через пять-семь лет.

Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, "ВТБ Капитал", Credit Suisse, Газпромбанк, Natixis, "Ренессанс капитал", "Сбербанк КИБ" и Unicredit.