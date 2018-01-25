Глава AmCham объяснил, почему американцы избегают россиян в Давосе

ДАВОС (Швейцария), 25 янв — РИА Новости. Американская делегация в Давосе намеренно избегает неформальных встреч с российскими коллегами из-за продолжающегося расследования якобы имевшего место "российского вмешательства" в выборы в США, считает глава AmCham Алексис Родзянко.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, возглавляющий российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме, в среду заявил, что готов на диалог с делегацией США в Давосе, но американцы избегают представителей российской делегации на форуме и прячутся от обсуждений.

"Я не знаю, но мое предположение, что это так и должно быть — потому что сейчас, когда расследование достигает своего апогея в США, Трампу и его администрации лучше лишний раз неформально не встречаться. Если уж встречаться, то очень формально, организованно и хорошо подготовленно. Я уверен, что это так, и я понимаю, почему это так", — сказал Родзянко РИА Новости в кулуарах ВЭФ.

В конгрессе США идут расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

По мнению Родзянко, участие России в Давосе в этом году более активное, а отношение к российской делегации со стороны США — более спокойное. "Отношение к России в чем-то более спокойное. Как американский посол сказал, "мы, кажется, достигли стабильности"- на очень низком уровне, но зато стабильность", — отметил глава AmCham.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе работает организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединяет лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию РФ в 2018 году возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.