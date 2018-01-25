Нацбанк Украины повысил учетную ставку

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Правление Национального банка Украины приняло решение повысить с пятницы учетную ставку сразу на 1,5 процентного пункта — с 14,5% до 16% годовых, заявил и.о. главы регулятора Яков Смолий на брифинге в четверг.

"Правление приняло решение повысить учетную ставку до 16% годовых с 26 января этого года", — сказал Смолий.

По его словам, более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года.

Максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года. С тех пор она постепенно снижалась, достигнув в мае 2017 года 12,5%. Однако на фоне ускорения инфляции регулятор начал повышение ставки: в октябре и декабре прошлого года она поднималась по 1 процентному пункту, составив в итоге 14,5% годовых.

По данным госстата Украины, инфляция в стране в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году.