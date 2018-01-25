Эксперт отметил интерес иностранного бизнеса к России в Давосе

ДАВОС, 25 янв — РИА Новости. Иностранные компании на Всемирном экономическом форуме проявляют интерес к России, несмотря на сложную геополитическую обстановку, сообщил РИА Новости управляющий партнер EY по России, координатор иностранных участников Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) Александр Ивлев.

"Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, мы видим, что интерес к России есть, иностранные компании не уходят с российского рынка. Из-за того, что сейчас активы довольно недороги, интерес начинают проявлять интерес представители малого и среднего бизнеса из других стран. Есть и европейские, и американские компании. Интерес представляют такие отрасли как машиностроение, переработка, добыча природных ископаемых и здравоохранение", — сказал Ивлев по итогам КСИИ, который прошел в "Русском доме" в Давосе.

Он рассказал, что во время встречи был затронут ряд вопросов: тема ветеринарной сертификации, реформа электроэнергетики, система здравоохранения, регулирование деятельности среди юридических компаний, а также вопросы, связанные с тенденциями развития российской экономики.

"Иностранные компании проявили интерес, у нас было порядка 14 участников встречи, российскую делегацию на встрече возглавлял глава МЭР Максим Орешкин", — добавил Ивлев.