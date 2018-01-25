В Бельгии обсудят вопрос об отмене антироссийских санкций ЕС

БРЮССЕЛЬ, 25 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Депутат федерального парламента Бельгии Альдо Каркасси намерен внести на рассмотрение ассамблеи резолюцию, призывающую правительство королевства инициировать отмену Евросоюзом экономических санкций против России.
"В скором времени я вновь поставлю этот вопрос. Тем более, что времена меняются, и в конце этого месяца премьер-министр Бельгии Шарль Мишель совершит визит в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Осмелюсь надеяться, что отношения между Бельгией и Россией будут нормализованы, равно и как отношения Евросоюз-Россия", — сказал парламентарий РИА Новости.
По его словам, "пришло время снять эти смехотворные санкции, которые ничего не дали, будучи контрпродуктивными".
"Россия нам необходима. Это братская страна, страна-друг. Это наш союзник против терроризма", — подчеркнул парламентарий.
Ранее он уже вносил проект резолюции, призывающей правительство Бельгии "вмешаться с целью снятия санкций в отношении России, объясняя при этом, что главным пострадавшим стала не Россия, а бельгийские производители овощей и фруктов". Однако в январе 2017 года комиссия по иностранным делам палаты представителей федерального парламента Бельгии отвергла проект резолюции, призывающей власти королевства инициировать отмену ЕС экономических санкций против РФ.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.