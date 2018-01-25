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Экономика

В Бельгии обсудят вопрос об отмене антироссийских санкций ЕС

Сюжет:
Санкции в отношении России (6458)
14:5925.01.2018
011612
© Depositphotos / SergPoznanskiyМужчина подписывает документы. Архивное фотоМужчина подписывает документы. Архивное фото
© Depositphotos / SergPoznanskiy

БРЮССЕЛЬ, 25 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Депутат федерального парламента Бельгии Альдо Каркасси намерен внести на рассмотрение ассамблеи резолюцию, призывающую правительство королевства инициировать отмену Евросоюзом экономических санкций против России.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Новак признался, что антироссийские санкции "немного напрягают"

"В скором времени я вновь поставлю этот вопрос. Тем более, что времена меняются, и в конце этого месяца премьер-министр Бельгии Шарль Мишель совершит визит в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Осмелюсь надеяться, что отношения между Бельгией и Россией будут нормализованы, равно и как отношения Евросоюз-Россия", — сказал парламентарий РИА Новости.

По его словам, "пришло время снять эти смехотворные санкции, которые ничего не дали, будучи контрпродуктивными".

"Россия нам необходима. Это братская страна, страна-друг. Это наш союзник против терроризма", — подчеркнул парламентарий.

Ранее он уже вносил проект резолюции, призывающей правительство Бельгии "вмешаться с целью снятия санкций в отношении России, объясняя при этом, что главным пострадавшим стала не Россия, а бельгийские производители овощей и фруктов". Однако в январе 2017 года комиссия по иностранным делам палаты представителей федерального парламента Бельгии отвергла проект резолюции, призывающей власти королевства инициировать отмену ЕС экономических санкций против РФ.

Аркадий Дворкович. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дворкович рассказал, с какой целью США используют антироссийские санкции
Как сообщил ранее РИА Новости депутат парламента Бельгии Филип Девинтер, из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют 1,5 миллиарда евро, "поскольку не могут поставлять в Россию фрукты, овощи, компьютерные технологии, а также стрелковое оружие и военное снаряжение".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

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