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Экономика

Греф призвал участников форума в Давосе вкладываться в развитие ИИ

Сюжет:
Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (72)
14:4625.01.2018
(обновлено: 15:12 25.01.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПредседатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фотоПредседатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ДАВОС (Швейцария), 25 янв — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Всемирного экономического форума в Давосе "Технология AI искусственного интеллекта меняет компании и экономику: приобретения и угрозы" призвал лидеров бизнеса и государства инвестировать во внедрение искусственного интеллекта, назвав его главным технологическим трендом 2017-2018 годов.

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В дискуссии, которую модерировал Греф, приняли участие представители международного и российского бизнеса, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Греф начал своё выступление с небольшого ролика о главном технологичном тренде 2017–2018 годов — искусственном интеллекте (ИИ). Сообщив, что Сбербанк сейчас зарабатывает на внедрении искусственного интеллекта более 2 миллиардов долларов, он сказал: "Пора именно сейчас. Если вы начнете реализовывать технологию, наши модели, нейросети, будут гораздо умнее, чем у конкурентов".

Орешкин заявил, что министерство серьезно смотрит на использование ИИ. "Работаем с компаниями, в том числе Сбербанком, и стараемся трансформировать рынок труда и повышать качество услуг", — отметил он.

Также своим опытом применения технологии AI поделились представители компаний Google, Microsoft, Dell, McKinsey, IBM, "Яндекса". "ИИ уже очень хорошо решает маленькие задачи, но мы всё еще далеки от сценариев, которые видим в голливудских фильмах", — описала ситуацию глава центра Data Science Колумбийского университета Жаннетт Винг.

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Среди гостей завтрака была робот София, подданная Саудовской Аравии, с которой Греф провел дискуссию на тему искусственного интеллекта. На его вопрос, стоит ли ограничить развитие искусственного интеллекта, робот ответила отрицательно. "Людям не стоит отвергать эти изменения, но доля здоровой критики не помешает. Не судите о нас по таким фильмам, как "Терминатор", — продемонстрировала свой уровень интеллекта София.

Люди глазами робота

Робот София, человекоподобный робот в виде женщины, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, провела диалог с Грефом, пытаясь развеять опасения людей о будущем искусственного интеллекта. В ходе беседы София пошутила насчет стереотипов в обществе по поводу роботов и согласилась покататься с главой Сбербанка на лыжах.

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София была спроектирована таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними. В октябре 2017 года она стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство или подданство какой-либо страны. По словам её создателя Дэвида Хэнсона, София обладает искусственным интеллектом, оснащена функциями обработки визуальной информации, технологией распознавания лиц. София может имитировать 60 эмоций. Робот использует технологию распознавания речи от Alphabet (материнской компании Google).

Греф спросил у Софии, принесет ли роботизация больше положительного или отрицательного для человечества. "Технологии — это инструмент, им можно пользоваться для любых целей, роботизация открывает возможности для радикального улучшения качества жизни всех и везде, вопрос, как эти технологии будут использоваться людьми, будут ли люди инвестировать в использование искусственного интеллекта для лечения заболеваний и организации логистики других роботов", — парировала робот.

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© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Но есть альтернативное мнение, что люди с неохотой встречают роботов, возразил Греф. София ответила, что всегда имеются опасения, и есть возможности сделать из этой технологии лучшее. "От робота, который думает и проявляет эмпатию, для человека будет намного больше пользы", — резонно заметила она.

Насколько люди готовы к роботизации, не стоит ли ограничивать использование искусственного интеллекта в ряде отраслей, задал ей вопрос Греф. "Я думаю, что людям не следует отвергать эти изменения, надо относиться с долей здоровой критики, быть изобретательными и гибкими, не забывая о наших опасениях за этичное поведение и честность", — предупредила робот София.

"Может быть, если бы было меньше фильмов о Терминаторе, это помогло бы улучшить общественное мнение о нас", — пошутила она. "Боюсь, некоторые голливудские продюсеры с этим не согласятся", — возразил Греф и предложил ей покататься на лыжах в горах. "Спасибо, Герман, увидимся на склонах", — ответила София.

Сферы ИИ

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Далее давосские гости делового завтрака Сбербанка обменялись мнениями о сферах использования искусственного интеллекта. По мнению управляющего директора McKinsey Доминика Бартона, машины гуманнее подбирают кадры, чем люди, а специалисты data scientists являются очень ценными сотрудниками. "Мы используем ИИ в процессе рекрутинга — используем машины, чтобы проверять резюме кандидатов. Машины менее предвзято относятся к соискателям", — сказал Бартон.

Успех приходит к тем, кто встраивает искусственный интеллект в клиентский опыт, объяснил исполнительный директор компании Pegasystems Алан Трефлер. "Когда люди и ИИ работают вместе — вот тут происходит волшебство", — описал он.

Бизнесу, по мнению Трефлера, нужно организовать сотрудничество ИИ и экспертов. "Один человек с хорошим компьютером может выиграть и у компьютера, и у гроссмейстера. Но есть одна проблема: масса решений ИИ непрозрачна. ИИ не может объяснить, как он пришел к решению, тогда как вы, к примеру, должны объяснить пациенту, почему он должен принимать именно это лекарство", — пояснил он.

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© AP Photo / Luca Bruno
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Любая компания может стать доминирующим игроком на рынке, если научится правильно структурировать информацию с помощью ИИ, считает региональный менеджер Dell Эдриан МакДональд. Машинное обучение помогает точно интерпретировать данные и получать аналитику, добавил менеджер Google Карло д`Азаро Бьондо. ИИ можно продавать как услугу, отметил исполнительный директор Huawei Го Пин.

"Трансформация на основе ИИ уже идёт в самых разных индустриях. Предиктивную (аналитическую предсказательную – ред.) информацию уже используют даже производители лифтов. Но в первую очередь, мы говорим о стратегии работы с данными", — полагает менеджер Microsoft Михел Ван дер Бел.

Затем гости голосовали о роли искусственного интеллекта в их компании, и победил вариант ответа: "Это важная задача в ряду других". По итогам Греф уточнил, изменилось ли у них мнение по поводу приоритетности развития ИИ после дискуссии и после голосования с большим отрывом — 89% — победил вариант ответа "Да, думаю, что надо уделить этой технологии больше внимания".

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Егор Карташев
Мне кажется, что мы пока не можем осознать всех возможностей ИИ, поэтому любые идеи принимаем в штыки. Но со временем при дозированной подаче информации о нём и правильном использовании можно здорово улучшить многие процессы. Областей его применения огромное количество.
15:49
25.01.2018
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