Орешкин рассказал об объеме прямых иностранных инвестиций в 2017 году

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (72)

ДАВОС, 25 янв — РИА Новости. Поток прямых иностранных инвестиций в российскую экономику ежегодно растет, объем в 2017 году составил 20-25 миллиардов долларов, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на сессии "Россия: новый производственный центр" в рамках Всемирного экономического форума.

"Мы видим позитивный тренд в прямых иностранных инвестициях (ПИИ) на протяжении нескольких лет… Этот объем (приток ПИИ — ред.) превысил 20-25 миллиардов долларов в 2017 году", — сказал министр.

"Мы видим возможности для привлечения новых инвестиций в российскую экономику", — добавил он.

В декабре президент России Владимир Путин говорил, что в 2017 году прямые иностранные инвестиции достигли 23 миллиардов долларов.