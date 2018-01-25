Багдад не будет преследовать "Роснефть" за контракты с курдской автономией

БАГДАД, 25 янв — РИА Новости. Власти Ирака не будут преследовать "Роснефть" за ее сделки с курдской автономией, однако придерживаться контрактов российской компании заключенных с Эрбилем также не будут, заявил РИА Новости генеральный секретарь кабинета министров Ирака Махди аль-Аляк.

По словам аль-Аляка, "Роснефть" заключив контракт с правительством Иракского Курдистана "нарушила конституцию страны". В Эрбиле, подчеркнул высокопоставленный чиновник, не уполномочены заключать подобные сделки.

"Федеральное правительство рассматривает то, что сделала "Роснефть" ошибкой, которую мы будем исправлять, и двигаться в правильном направлении, не преследуя компанию. Однако она сама отвечает за результаты того, что совершила. Федеральное правительство не будет придерживаться контрактов, которые были подписаны без него, с не уполномоченным на это органом", — заявил Махди аль-Аляк.

В целом же генеральный секретарь кабинета министров заверил, что российские нефтегазовые компании, планирующие работать на иракском рынке, получат всяческое содействие властей.

В нефтедобывающем Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Но центральные власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Расширение сотрудничества Эрбиля с зарубежными нефтяными компаниями вызывает резкую критику со стороны Багдада. В иракской столице считают незаконными все сделки, заключенные в обход центрального правительства. Ранее представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад сообщил РИА Новости, что ведомство попросило "Роснефть" разъяснить позицию по контрактам с Иракским Курдистаном. В свою очередь, глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что компания добывает нефть в Иракском Курдистане и соблюдает при этом местное законодательство.