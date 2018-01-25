Заммэра Москвы рассказала о контрактах малого бизнеса в 2017 году

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Более 250 тысяч контрактов заключили заказчики Москвы с представителями малого бизнеса в 2017 году, общая их сумма составила более 200 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе департамента столицы по конкурентной политике со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.

"250 тысяч контрактов суммарной стоимостью более 200 миллиардов рублей получил малый бизнес в Москве в 2017 году. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к закупочным процедурам стало одним из приоритетов для правительства Москвы. Конкурируя за право поставки в городские учреждения товаров, выполнения работ и оказания услуг, малый бизнес активно приходит на столичный рынок закупок", — рассказала Сергунина.

Заммэра отметила, что наиболее конкурентными предметами торгов являются поставки медицинских товаров, текущий ремонт, техническое обслуживание, благоустройство и оказание клининговых услуг. По её словам, уровень конкуренции в целом сохранился на уровне 2016 года.

"В среднем на один контракт претендует пять участников. Аналогичный уровень конкуренции наблюдается на протяжении двух лет. При этом показатели среднего снижения цены несколько выше – 11,8% в 2017 году, 11,1% годом ранее", — сказала вице-мэр.

Одним из инструментов расширения доступа малого бизнеса на рынок закупок Москвы Сергунина назвала портал поставщиков, благодаря которому проводятся закупки малого объёма.

"Почти 200 тысяч контрактов суммарной стоимостью свыше 20 миллиардов рублей заключено на портале поставщиков в 2017 году", — говорится в пресс-релизе.