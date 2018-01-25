Доллар упал ниже 56 рублей впервые с апреля 2017 года

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Курс доллара в четверг опустился ниже 56 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
В последний раз доллар находился ниже 56 рублей в конце апреля прошлого года.
Как считает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов, ослабление доллара к мировым валютам — проявление торговых войн, поскольку слабая валюта повышает конкурентоспособность национального товара на мировом рынке.
"В ближайшее время аналогичные заявления о слабости национальных валют стоит ожидать из других стран. Трейдеры даже позабыли о предстоящих повышениях ставки ФРС США", — сказал эксперт РИА Новости.