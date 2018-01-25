Доллар упал ниже 56 рублей впервые с апреля 2017 года

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Курс доллара в четверг опустился ниже 56 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 11:30 мск курс снизился на 46,00 копейки, до 55,92 рубля. Вчера средневзвешенный курс доллара составлял 56,3888 рубля за доллар.

В последний раз доллар находился ниже 56 рублей в конце апреля прошлого года.

Как считает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов, ослабление доллара к мировым валютам — проявление торговых войн, поскольку слабая валюта повышает конкурентоспособность национального товара на мировом рынке.

"В ближайшее время аналогичные заявления о слабости национальных валют стоит ожидать из других стран. Трейдеры даже позабыли о предстоящих повышениях ставки ФРС США", — сказал эксперт РИА Новости.