Арбитраж подтвердил картельный сговор поставщиков лекарств в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 25 янв — РИА Новости. Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске подтвердил правоту выводов кемеровского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ в деле о картельном сговоре в лекарственных закупках, общая сумма контрактов по которым превысила 56,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Согласно выводам комиссии УФАС, два поставщика лекарственных препаратов — ООО "ФАРГО" и АО "Фармакон" — нарушили закон "О защите конкуренции". Специалисты установили, что общества заключили устное антиконкурентное соглашение, участвуя в закупках для медицинских учреждений Кемеровской области. Антимонопольное ведомство выявило 69 таких электронных аукционов на поставку лекарственных средств, медикаментов и медицинских изделий, проведенных с января 2015 по февраль 2016 года.

"При отсутствии других участников одно из ценовых предложений делало АО "Фармакон" или ООО "ФАРГО", второе снижало цену на 1% и становилось победителем закупки. Либо второе общество не делало ценовых предложений и побеждало первое при снижении цены аукциона на 0,5%. Причем действовали компании с одних IP-адресов. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов в этих закупках составила более 56,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Общества не согласились с решением управления и обратились в суд. Главный довод компаний сводился к тому, что они находятся под контролем одного физического лица. Однако арбитраж и апелляция признали эти выводы несостоятельными, поскольку в соответствие с формальной трактовкой нормы права подобный контроль возможен только при условии распоряжения более чем 50% долей (либо акций). В данном случае их было ровно 50, уточнили в УФАС.

"Это дело стало одним из ключевых (для Кемеровского УФАС) в 2017 году. Такой крупный картельный сговор на аукционе среди связанных между собой компаний мы пресекли впервые. Тем важнее было доказать правоту выводов антимонопольного органа в судебном порядке. Уже вторая инстанция признает законность решения УФАС", — прокомментировала председатель комиссии областного антимонопольного управления Наталья Кухарская.

По данным ведомства, директоры компаний, ответственные за нарушение, оплатили штрафы по 20 тысяч рублей каждый. Кроме того, одному из обществ уже назначен оборотный штраф в 658 тысяч рублей (от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов), второе административное дело еще находится в стадии рассмотрения.