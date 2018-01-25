Эксперты связали слабость доллара с торговыми войнами

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Нынешнее ослабление доллара к мировым валютам является проявлением торговых войн, поскольку слабая валюта повышает конкурентоспособность национального товара на мировом рынке, считает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

"Торговые войны выходят на первый план, чтобы отвлечь внимание от других проблем. В ближайшее время аналогичные заявления о слабости национальных валют стоит ожидать из других стран. Трейдеры даже позабыли о предстоящих повышениях ставки ФРС США", — сказал эксперт РИА Новости.

Рынки отыгрывают комментарии министра финансов США Стивена Мнучина по валюте. В среду он заявил, что не обеспокоен по поводу снижения курса американской валюты в последнее время. Он добавил, что слабый доллар — "это хорошо для экономики США", так как на валюту завязана торговля, которая развивается при более дешевом долларе.

В итоге евро в четверг уже закрепляется выше уровня 1,24 доллара — на максимуме более чем за три года.

Впрочем, уже сегодня приоритеты сместятся на заседание ЕЦБ, полагают эксперты. После ястребиных заявлений в протоколе декабрьского заседания аналитики Societe Generale ожидают от регулятора добавления гибкости и маневренности своим будущим решениям.

"На фоне резкого укрепления единой европейской валюты стоит ожидать дополнительных вербальных сигналов о сопутствующих рисках. В отсутствие выраженной неприязни ЕЦБ к укреплению валюты, евро сохранит потенциал для преодоления отметки 1,25 доллара", — считает Евгений Кошелев из Росбанка.